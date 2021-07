Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 23.07.-25.07.2021

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw In der Zeit von Freitag, 23.07.2021, 16:00 Uhr, bis Samstag, 24.07.2021, 10:45 Uhr, kam es in Bockhorn in der Langen Straße zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw. Das hintere Kennzeichen wurde von bislang unbekannten Tätern aus der Halterung gerissen, wodurch diese zerstört wurde und weitere Schäden an der Heckschürze des Pkw entstanden sind. Anschließend wurde das Kennzeichen in einen Briefkasten einer Anwohnerin gesteckt. Wer Hinweise zu den dem Täter oder den Tätern geben kann wird gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Körperverletzung mit einer leicht verletzen Person In den frühen Morgenstunden des 25.07.2021, gegen 03.00 Uhr, kam es im Rahmen des "Röker Deel Festivals" in Zetel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 25- und einem 21-Jährigen, indessen Folge der 21-Jährige leicht verletzt wurde. Hinsichtlich des Tatablaufes wurden unterschiedliche Angaben gemacht. Zeugen, die Angaben zum Hergang der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 24.07.2021, um kurz vor neun Uhr, kam es in der Neuen Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz einzubiegen und übersah dabei die von vorne kommende, bevorrechtigte 13-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden, bei dem die 13-Jährige leicht verletzt wurde. An dem Pkw und dem Pedelec entstanden außerdem Sachschäden.

