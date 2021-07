Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verfolgungsfahrt und Polizeihubschraubereinsatz in Schortens - Motorrad wird sichergestellt, Fahrer konnte flüchten, die Ermittlungen dauern an (mit Bild)

Schortens (ots)

Montagnacht befuhren Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland die Mühlenstraße in Jever stadteinwärts, als ihnen gegen 23.15 Uhr in Höhe der Anton-Günther-Straße ein Motorrad mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Die Beamten drehten und fuhren dem Motorrad hinterher. Nach Schaltung des Anhaltesignals erhöhte der Motorradfahrer seine Geschwindigkeit, setzte seine Fahrt auf dem Klosterweg in Schortens fort und beschleunigte zwischenzeitlich auf über 100 km/h. Die Verfolgungsfahrt führte weiter über die Straßen Alter Mühlenweg, Lebensborner Weg, Waldstraße weiter in Richtung Forst Upjever. Bei der Umstellung des Waldstückes unterstützten weiterhin Kräfte der Polizeikommissariate Jever und Wittmund sowie aus Wilhelmshaven. Außerdem erfolgte die Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers. Gegen 02:15 Uhr konnte das Motorrad des Herstellers KTM, Modell 390 Duke, herrenlos ca. 50 Meter neben einem Wanderweg im Wald aufgefunden und von den Beamten sichergestellt werden. Vom Fahrer fehlte zu dem Zeitpunkt jeder Spur. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch das Fahrverhalten des Motorrades gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

