Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Mehrere Graffitischmierereien im Stadtgebiet

Essen (ots)

45476 MH-Styrum / 45481 MH-Saarn: Im Laufe der letzten drei Tage (8. - 10. Mai) wurde die Polizei Mülheim durch aufmerksame Bürger auf Graffitischmierereien in Form von Schriftzügen und Hakenkreuzen an Hausfassaden und Haltestellen im Bereich Mülheim Styrum aufmerksam gemacht. Zudem wurden an mehreren Ufersteinen unterhalb der Mendener Brücke in Mülheim Saarn aufgesprühte Hakenkreuze festgestellt.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell