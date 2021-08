Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210806 - 0941 Frankfurt-Innenstadt: 28-Jähriger stürzt bei Flucht auf einer Rolltreppe

Frankfurt (ots)

(dr) Die Polizei hat gestern Nachmittag einen 28-jährigen Mann in der B-Ebene der Hauptwache festgenommen, der zunächst vor einer Kontrolle geflüchtet war. Er stürzte und verletzte sich auf einer Rolltreppe. Bei ihm fanden die Beamten unter anderem Haschisch auf.

Der spätere Beschuldigte, ein 28 Jahre alter Mann, sollte gegen 12.30 Uhr auf dem Steinweg einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als sich der Mann vor einer Polizeistreife ausweisen sollte, nahm dieser jedoch seine Beine in die Hand und setzte umgehend zu einem Sprint in die B-Ebene der Hauptwache an. Dabei wurde er unsanft von einer Rolltreppe eingebremst, als er versuchte, diese laufend zu nehmen. Am Ende der Treppe stürzte er zu Boden. Als er seine Flucht fortsetzen wollte, holte ihn einer der Beamten ein und nahm ihn fest.

Bei seiner Durchsuchung fand die eingesetzte Streife rund 93 Gramm Haschisch, mehreren tausend Euro in szenetypischer Stückelung und vier Mobiltelefone auf. Die Beamten stellten alles sicher.

Aufgrund der bei dem Sturz erlittenen Verletzungen kam der 28-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus, in das er stationär aufgenommen wurde. Eine Polizeibeamtin, die bei der Nacheile umknickte, konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene über keinen festen Wohnsitz und keinen aktuellen Aufenthaltstitel verfügt und sich illegal im Bundesgebiet aufhält. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

