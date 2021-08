Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben -BAB65- Außer Rand und Band

Landau (ots)

In den Mittagsstunden des 20.08.2021 kam es zu einer Auseinandersetzung auf der BAB 65 in der Anschlussstelle Edenkoben. Nachdem der Geschädigte im Bereich der B10 auf Höhe der Baustelle von einem VW Tiguan mit belgischem Kennzeichen überholt wurde, folgte er diesem bis zur Anschlussstelle Edenkoben. Hier hielt der Fahrer des belgischen PKW plötzlich an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Ohne Weiteres begann er dann auf das Fahrzeug des Geschädigten einzuschlagen und riss einen Türgriff sowie den Heckscheibenwischer ab. Im Anschluss entfernte sich der Tiguan in unbekannte Richtung

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell