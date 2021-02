Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Busenberg (ots)

Am 27.02.2021 im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 13.00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Busenberg in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 68 eine Verkehrsunfallflucht. Eine dort ordnungsgemäß an der Straße geparkte schwarze Mercedes E-Klasse wurde in der besagten Zeit - wahrscheinlich im Vorbeifahren - am linken Außenspiegel von einem anderen Kraftfahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und ist derzeit unbekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391-9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell