Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Am 01.01.202, gegen 10:25 Uhr, befuhr ein 27-jähriger mit seinem Honda Civic die Mackenbacher Straße aus Richtung Mackenbach kommend. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn in Kombination mit einer Beeinflussung von Alkohol kam der Fahrer zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Audi und einen Peugeot. Aufgrund des starken Aufpralls wurde der Peugeot auf einen weiteren geparkten Mercedes und diesen wiederum auf einen Toyota geschoben. Ein Alkotest bei dem Fahrer ergab einen Wert von knapp unter 1 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 18 000 Euro. |rud

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell