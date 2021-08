Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben oberhalb des Hilschweihers- Illegale Müllentsorgung

Landau (ots)

Wie der Polizei am 20.08.2021 durch einen Zeugen mitgeteilt wurde, entsorgten Unbekannte in einem Gebüsch oberhalb des Hilschweihers in Edenkoben insgesamt 30 Altreifen. Die Reifen waren noch relativ gut erhalten. Hinweise auf den Verursacher gibt es bisher nicht Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt.

