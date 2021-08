Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weintrauben gestohlen - nicht zum Verzehr geeignet

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Eine bislang nicht bekannte Menge an nicht zum Verzehr geeigneter Weintrauben wurde in Schweigen im Zeitraum vom 12.08.21 bis zum 19.08.2021, aus einem Weinberg im Bereich des Weinlehrpfades entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

