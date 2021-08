Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Am frühen Morgen schon über 2,5 Promille

Kapellen-Drusweiler (ots)

Am 18.08.21, gegen 07:30 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw Peugeot in Kapellen-Drusweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dafür stand er mit 2,6 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Pkw-Schlüssel präventiv in Verwahrung genommen. Der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell