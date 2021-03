Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/W.) - Frau bei Verkehrsunfall verletzt, Fahrer flüchtig

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 11.03.2021 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarkts in der Adolf-Kolping-Straße ein Verkehrsunfall bei dem eine 28-jährige Frau aus Haßloch leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Einkaufsmarkts und streifte die Frau beim Vorbeifahren an ihrem rechten Fuß. Der Fahrer des silbernen PKW, vermutlich VW Passat Kombi, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ob der Unfall bemerkt wurde ist unklar.

Sachdienliche Hinweise zum verantwortlichen Fahrzeugführer oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

