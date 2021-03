Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - An der Supermarktkasse: anderen Kunden mit Schreckschusswaffe bedroht

Grünstadt, Daimlerstraße - 10.03.2021, 09:50 Uhr (ots)

Die Streife der PI Grünstadt befand sich wegen eines Ladendiebstahls in einem Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße, als ein Mitarbeiter die Beamten auf einen Vorfall im Kassenbereich aufmerksam machte. Dort waren ein 64-Jähriger und ein 72-Jähriger zunächst verbal in Streit geraten, weil der 72-Jährige auch nach Aufforderung den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Daraufhin zog der 64-Jährige eine Schreckschusswaffe und richtete sie auf den 72-Jährigen. Die Aktion wurde von Mitarbeitern des Marktes unterbunden. Die Schreckschusswaffe wurde von den Beamten sichergestellt.

