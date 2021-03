Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/W. - E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Nachmittag des 10.03.2021 gegen 17:05 Uhr konnte durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Neustadt/W. im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Sauterstraße in 67433 Neustadt/W. festgestellt werden, dass die 20-jährige Fahrzeugführerin aus Neustadt/W. an ihrem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte. An dem E-Scooter war noch das Kennzeichen des letzten Versicherungsjahres (Farbe: schwarz) angebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die 20-Jährige musste ihr Fahrzeug nach Hause schieben. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Ferner erwartet zusätzlich den Halter des E-Scooters wegen des Zulassens des Fahrens eines Fahrzeuges ohne Versicherungsschutzes ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell