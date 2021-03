Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Verkehrsunfall einfach weitergefahren

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 09.03.2021 gegen 07:15 Uhr in der Straße Würzmühle in Neustadt fuhr ein Unfallbeteiligter weiter, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Ein Mercedes und ein bislang unbekannter Pkw streiften sich im Begegnungsverkehr, der Fahrer des unbekannten Pkw fuhr einfach weiter. Der Schaden am Mercedes wird mit ca. 3000 Euro angegeben. Die Polizei bitte Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell