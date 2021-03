Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Kindertagesstätte

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht zum 11.03.2021 wurde durch Aufhebeln eines Fensters in eine KiTa im Adamsweg in Neustadt/Wstr. eingebrochen. Die Täter erbeuteten IT-Hardware und Bargeld. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 5000,- Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Fachkommissariat unter 06321/854-4650 oder 06321/854-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell