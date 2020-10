POL-SE: Holm - Pritschenfahrer alkoholisiert unterwegs, die Fahrt endet in einer Grundstückshecke

Polizeidirektion Bad Segeberg

Holm - Pritschenfahrer alkoholisiert unterwegs, die Fahrt endet in einer Grundstückshecke

Bad Segeberg (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wegen einer Vorfahrtsmissachtung und mehreren Gefährdungen des Gegenverkehrs auf der Fahrt von Appen nach Holm, wird am 02.10.2020, gegen 23.50 Uhr, von hinterherfahrenden Zeugen die Polizei gerufen. In Appen geriet der VW-Pritschen-Fahrer in der Straße Lehmbarg nach links von der Fahrbahn ab, beschädigt zwei Verkehrszeichen und eine Grundstückshecke und kommt schließlich zum Stehen.

Die Beamten stellten bei dem 41jährigen aus dem Pinneberger Umland starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,59 Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Der Führerschein ist von der Polizei beschlagnahmt worden. Der Beschuldigte muss sich nun der Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten und mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

