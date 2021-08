Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Löffingen: Bei Festnahme leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am 21.08.2021, gegen 23.55 Uhr, sollte ein 21-jähriger Mann in der Festhallenstaße in Löffingen überprüft werden. Er flüchtete zu Fuß als der die Polizei wahrnahm. Beim Übersteigen eines Zauns stürzte er und verletzte sich. Bei der anschließenden Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache und Ablauf der Flucht übernommen.

RTN/HjS

