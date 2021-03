Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach- Am Mittwoch (17.03.), gegen 09.10 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Ludwigsau einen weißen VW-Caddy in der Borngasse. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Spangenberg befuhr mit seinem Mazda-Kombi die Borngasse aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Alheim-Niedergude. Trotz Gegenverkehr fuhr der Spangenberger an dem parkenden Caddy vorbei und touchierte mit dem rechten Außenspiegel, den linken Außenspiegel des Caddys. Der Gesamtschaden beträgt etwa 450 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623/937-0.

