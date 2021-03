Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Ausweichmanöver verhindert Zusammenstoß

Mücke - Am Freitag (12.93.), gegen 20:45 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Mücke mit ihrem dunkelblauen Volvo die B49 aus Richtung Ruppertenrod kommend in Fahrtrichtung Flensungen. Ein ihr aus entgegengesetzter Richtung kommender LKW befuhr die Fahrspur der Frau aus Mücke, weshalb sie nach rechts lenkte, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie mit der rechten Seite ihres Volvos gegen die Leitplanke und beschädigte diese sowie ihre Beifahrerseite.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Mücke - Am Donnerstag (18.03.), gegen 00:05 Uhr, befuhr eine Frau aus Mücke die K 137 aus Richtung Groß-Eichen kommend in Fahrtrichtung Ruppertenrod. In einer Linkskurve kam die 44-Jährige mit ihrem schwarzen Ford von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Flutgraben und stieß gegen einen Baumstumpf. Da die Frau vermutlich nicht angegurtet war, wurde sie bei dem Aufprall durch den Fahrzeugfond geschleudert und musste aufgrund der Endstellung des Fahrzeugs von der Feuerwehr aus dem PKW geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

An dem Ford entstand Totalschaden und der Baumstumpf wurde komplett zerstört, sodass der Sachschaden insgesamt etwa 6.000 Euro beträgt.

Polizeistation Alsfeld, Boppert, VA'e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell