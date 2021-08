Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Löffingen-Dittishausen: Betrunken mit dem Rasenmäher unterwegs

Freiburg (ots)

Eine Anwohnerin meldete an 22.08.2021, gegen 21:00 Uhr, der Polizei einen offensichtlich betrunkenen Mann in der Fliederstaße in Löffingen. Durch die Streife wurde festgestellt, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert mit einem Aufsitzrasenmäher von einer örtlichen Gaststätte nach Hause fahren wollte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 65-jährigen Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

RTN/HjS

