Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand in Sozialwohnung, eine Person leicht verletzt

OchtrupOchtrup (ots)

In einer Sozialwohnung eines Wohnkomplexes an der Straße Pröpstinghoff ist am Donnerstag (18.12.2020) gegen 10.38 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Polizei schlugen Flammen aus dem Fenster der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits fast alle Bewohner das Gebäude verlassen können. Eine Person retteten die Einsatzkräfte mithilfe einer Rettungsleiter durch ein Giebelfenster. Der 63-jährige Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt und konnten in einem Nachbarhaus untergebracht werden. Die Zufahrten zum Wohnkomplex Pröpstinghoff waren für die Dauer der Lösch- und Rettungsarbeiten gesperrt. Gegen 12.20 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Angaben.

