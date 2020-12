Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

WesterkappelnWesterkappeln (ots)

Am Montag (14.12.) wurde in Westerkappeln an der Heerstraße ein geparkter Pkw beschädigt. Der graue Toyota Avensis, war in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr auf dem Parkplatz Westerkappeln-Carree abgestellt. Die Beschädigungen befinden sich im Heckbereich des Fahrzeugs. Vermutlich wurde dieser Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt etwa 700 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

