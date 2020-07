Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Geschädigter eines Unfalls ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Albrecht-Dürer-Straße in Büchenau. Dabei wurde ein 36-jähriger VW-Fahrer schwer verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Der 60-jährige Unfallverursacher will gegen 06:15 Uhr vom rechten Fahrbahnrand anfahren und übersieht hierbei den von hinten kommenden VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wird der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug abgewiesen und kollidierte in der Folge mit drei weiteren geparkten Fahrzeugen und kommt nach zirka 40 m auf dem Gehweg zum Stillstand. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug deutlich zu schnell unterwegs war. Des Weiteren stellte sich heraus, dass er aktuell nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Hyundai des 60-Jährigen sowie der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf über 28.000 Euro geschätzt.

