Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Tageswohnungseinbruch mit Täterkontakt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 28.09.2021, 13:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Kirrberger Straße. SV: Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei, dass er gerade beobachte, wie drei unbekannte männliche Personen versuchen, in ein freistehendes Einfamilienhaus einzusteigen. Als die drei Männer merkten, dass ihr Vorhaben entdeckt wurde, flüchteten sie zu Fuß in die Straße "In der Acht", von wo aus sie mit einem weißen Kleinwagen mit ausländischen Kennzeichen davonfuhren. Über die Fluchtrichtung liegen keine gesicherten Informationen vor.

Die drei Personen südosteuropäischen Phänotyps werden wie folgt beschrieben: 1. ca. 20 - 30 Jahre, 1,85 m groß, schwarzes kurzes Haar und schlank 2. ca. 20 - 30 Jahre, 1,75 m groß, 3-Tage Bart, schwarzes kurzes Haar und kräftig 3. ca. 20 - 30 Jahre, 1,65 m groß, schwarzes kurzes Haar und schlank

Sie hatten erfolglos versucht, ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Brecheisen aufzuhebeln. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell