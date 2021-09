Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Mercedes Sprinter angefahren

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, um 12:00 Uhr, parkte ein Mercedes Sprinter vor der Schäferstraße 6. Im Laderaum verrichtete der Fahrer Arbeiten, als er einen Anstoß bemerkte. Er schaute sofort nach, konnte den Verursacher im Fließverkehr aber nicht mehr ausmachen. Das Heck des Sprinters trug einen Schaden in Höhe von geschätzten 500 Euro davon. Der Verursacher ließ lediglich die Verkleidung seines linken Außenspiegels, Farbe grau, zurück. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell