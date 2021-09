Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Maskierter auf Grundstück gefilmt

Pirmasens (ots)

Im Bereich der Hochwaldstraße wurden am Mittwoch um 02:36 Uhr zwei Männer auf verschiedenen Grundstücken gefilmt. Einer der Männer trug eine schwarze Sturmhaube. Beide verließen die Örtlichkeit wohl, nachdem sie erkannt hatten, dass eine Kameraüberwachung besteht. Es wurde nichts entwendet oder beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

