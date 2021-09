Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl der hinteren Bordwand eines Lkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.09.2021, 12:00 Uhr - 27.09.2021, 07:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Unterer Hornbachstaden 41. SV: Ein bislang unbekannter Täter demontierte an einem geparkten weißen Lkw (7,49 Tonner; Kipper mit offener Ladefläche) die hintere Bordwand, die er vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportierte. Der Lkw war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Stadtmitte geparkt. Der Wert des Diebesguts beträgt 350 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell