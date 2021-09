Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrüger halten Autos an und erbetteln Geld

Rodalben (ots)

Das Ordnungsamt Rodalben meldete der Polizei zwei Bettler in der Zweibrücker Straße in Rodalben. Ein betroffener Bürger hatte zuvor das Ordnungsamt informiert, das die beiden Männer an ihrem Fahrzeug mit französischem Kennzeichen kontrollieren konnte. Die Männer waren bereits polizeibekannt und mehrfach überregional in gleicher Weise in Erscheinung getreten. Die bereits bekannte Masche der Betrüger: Es wird vorgetäuscht, taubstumm zu sein und für ein Behindertenwerk eine Sammlung durchzuführen. Als "Beweis" wird ein eingeschweißtes Schriftstück in gebrochenem Deutsch vorgezeigt. Falls der Betroffene sich zu einer "Spende" hinreißen lässt, darf er sich in eine entsprechende Spendenliste eintragen, womit wohl die Seriosität der Sammlung dokumentiert werden soll. Als die beiden Männer kontrolliert werden sollten, versuchten sie zu flüchten und warfen die erwähnte Liste in die Rodalb. Sollten solche Bettelversuche festgestellt werden, nicht darauf eingehen und sofort die Polizei, 06331-520-0, benachrichtigen. pdps

