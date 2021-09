Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkene Frau ohnmächtig geschlagen

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 05:00 Uhr, lehnte eine betrunkene Frau aus Pirmasens an einem Auto, das vor der Shisha-Bar, Landauer Straße 19b geparkt war. Der Fahrer des dunklen BMW, vermutlich ZW-Kennzeichen, beleidigte die 36-jährige Frau und schlug sie mit einem Fausthieb gegen den Kopf ohnmächtig, als sie sich in seine Richtung drehte. Die Frau trug Prellungen und Abschürfungen davon und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

