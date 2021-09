Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Serie von Katalysatordiebstählen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden an insgesamt 4 VW Polo von unbekannten Tätern die Katalysatoren abgetrennt und entwendet. Die Tatorte befanden sich auf einem Parkplatz in Höhe Molkenbrunner Straße 12, auf einem Parkplatz in Höhe Kaiserstraße 49 sowie in Höhe der Anwesen Rodalber Straße 75a und Moltkestraße 8. Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, gegen 22:45 Uhr, in Höhe der Moltkestraße 1 drei dunkel gekleidete männliche Personen, die in einem silbernen A-Klasse-Mercedes, eventuell mit französischem Kennzeichen, mit einem Wagenheber hantierten. Die sofort entsandte Streife konnte an der Örtlichkeit niemanden mehr antreffen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

