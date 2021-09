Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkw mutwillig beschädigt

Pirmasens und Lemberg (ots)

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 20:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Sandstraße geparkten VW Golf. Der rechte Außenspiegel des auf dem Parkplatz gegenüber des China-Restaurants geparkte Golfs wurde vermutlich mutwillig beschädigt. Die Spiegelabdeckung fehlte komplett.

Am Sonntag, zwischen 01:00 und 14:50 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter die Fensterscheibe der Fahrertür eines in der Meisenstraße in Lemberg geparkten Nissan Micra. Wertgegenstände in Fahrzeuginnern, wie z.B. ein Geldbeutel blieben unberührt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell