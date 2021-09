Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.09.2021, 20:30 Uhr - 26.09.2021, 15:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Riedingerstraße SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen schwarzen Peugeot 206, der vor dem Anwesen Nr. 15 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ackerweg abgestellt war. Obwohl er einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht hatte, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell