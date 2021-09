Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Burgstemmen - Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Burgstemmen, Wülfinger Str. (al) Am Freitag, 10.09.21, in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 15:10 Uhr hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ein dort am Straßenrand abgestellten Opel Corsa am Heck beschädigt. Die Höhe der Unfallspuren lassen darauf schließen, dass das verursachende Fahrzeug vermutlich ein Transporter oder größeres Fahrzeug gewesen sein muss. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten die Hinweise der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

