POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Baumaschine

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter entwendeten am gestrigen Donnerstag, 09.09.2021, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr, eine Stampfmaschine von einer Baustelle in der Triftäckerstraße.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei der Baumaschine um ein ca. 75 Kilogramm schweres Arbeitsgerät zur Bodenverdichtung der Marke "Wacker Neuson". Die Farbe ist Gelb.

Es ist zu vermuten, dass die Maschine mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Arbeitsgerätes geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

