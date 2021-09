Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in Trunkenheit

Dietrichingen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 26.09.2021, 16:00 Uhr

Ort: Gemarkung 66482 Dietrichingen, Landesstraße 478. SV: Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der die L 478 aus Richtung Großsteinhausen nach Zeugenangaben in Schlangenlinien befahren hatte, kam infolge übermäßigen Alkoholgenusses nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich anschließend nach dem Gegenlenken auf der Fahrbahn. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Kopfverletzungen, Prellungen). Lebensgefahr besteht nach ersten Erkenntnissen nicht. Am Unfallfahrzeug (Toyota RAV 4) entstand Totalschaden (ca. 5.000 Euro). Dem Mann wurde in Klinikum eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der gerichtlichen Einziehung sichergestellt. |pizw

