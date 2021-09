Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb mit Haftbefehl erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte-

Einem Ladendetektiv gelang es am Montag, 20.09.2021, einen von zwei flüchtenden Ladendieben festzuhalten. Gegen den festgehaltenen Dieb lag ein Haftbefehl wegen Diebstahl vor.

Ein Ladendetektiv entdeckte in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße/ Stresemannstraße um 17:00 Uhr zwei verdächtige Kunden. Er beobachtete die Männer, die sich an den Sicherungsetiketten mehrere Kleidungsstücke zu schaffen machten und anschließend mit der präparierten Ware in Richtung Ausgang gingen. Als das Duo den Beobachter bemerkte, ließen sie die Kleidung im Wert von circa 220 Euro fallen und flüchteten. Der Detektiv nahm die Verfolgung auf, fasste einen der Beiden und hielt ihn fest.

Das hinzugerufene Team der Stadtwache fand bei dem Festgehaltenen keinen Ausweis. Eine Überprüfung der mündlichen Angaben des Diebes in den Räumen der Stadtwache ergab, dass es sich bei dem Dieb um einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt. Zudem kam zum Vorschein, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahl bestand. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Haft.

