Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Drais, Hoher Schaden durch unseriöse Handwerker

Mainz-Drais (ots)

Im Zeitraum vom 08.09.21 bis zum 10.09.21 wird ein Ehepaar aus Mainz-Drais Opfer von unseriösen Handwerkern. Über ein Zeitungsinserat wird das Ehepaar auf eine vermeintliche Garten - und Baufirma aus Darmstadt aufmerksam. Sie beauftragen die Firma mit unterschiedlichen Leistungen, z.B. dem Anstrich des Hauses. An insgesamt drei Tagen erscheinen die vermeintlichen Handwerker in unterschiedlicher Anzahl und beginnen teilweise mit den Arbeiten, stellen jedoch nichts fertig. Nachdem das Ehepaar den bislang unbekannten Männern über mehrere Tage eine 5-stellige Summe in Bar aushändigt, verlassen diese die unfertige Baustelle und sind im Anschluss nicht mehr erreichbar. Die Firma ist nicht an der Adresse in Darmstadt gemeldet. Die Ermittlungen dauern an und man geht nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die Firma tatsächlich nicht existent ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell