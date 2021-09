Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm, Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ober-Olm (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:20 Uhr auf der L427 in Ober-Olm zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und dem Fahrer eines Mercedes-Benz. Der 50-Jähriger Fahrer des dreirädrigen Motorrollers wurde hierbei schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren die beiden, aus Ober-Olm stammenden Verkehrsteilnehmer, die L 427 in Ober-Olm entgegenkommend. An einer Einmündung kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 50-jährige Fahrer des Motorrollers kam hierbei zu Fall und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde noch vor Ort von Ersthelfern versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Der 79-Jährige Fahrer des Mercedes blieb bei dem Unfall unverletzt. Mehrere Polizeistreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 waren zur Unfallaufnahme vor Ort, die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Rahmen dieser wurde ein Gutachter hinzugezogen.

