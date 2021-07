Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfall mit Gespann verursacht und geflüchtet

Osnabrück (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen (07.50 Uhr) mit einem weißen Seat Ibiza den Bergerskamp in Richtung Hauswörmannsweg, als ihm in Höhe eines Kindergartens ein schwarzer SUV mit einem Anhänger entgegenkam. Der unbekannte Fahrer des Gespanns touchierte den Kleinwagen und setzte anschließend seinen Weg fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell