Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Montagnachmittag, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, mit einem Auto die Ruppenkampstraße in Richtung Heiligenweg. Dabei touchierte er einen am Fahrbahnrand abgestellten blauen BMW 520i und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2315.

