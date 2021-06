Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell /Lkr. KN) - Leicht verletzter Motorradfahrer nach Auffahrunfall

Radolfzell /Lkr. KN (ots)

In Radolfzell ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad gekommen. Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 21-jährige HONDA-Fahrerin auf der Schützenstraße und musste verkehrsbedingt am Kreisverkehr Altbohl anhalten. Eine hinter ihr fahrende 37-jährige OPEL-Fahrerin bemerkte es zu spät und fuhr auf das Motorrad der 21-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde sie samt Motorrad umgeworfen und verletzte sich leicht. Am Motorrad und am Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

