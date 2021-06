Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflüchtiger beschädigt Hauswand

Polizei sucht Zeugen (23.06.2021)

Gütenbach (ots)

Am Mittwochvormittag hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr eine Unfallflucht auf der Straße "Breiteckweg" begangen. Dabei streifte ein unbekannter Fahrer eines größeren Fahrzeugs eine Hauswand des Gebäudes Nummer 19, wodurch Teile des Verputzes herausbrachen. An der erst vor zwei Jahren renovierten Fassade entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

