Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kind nach Unfall leicht verletzt

Rastatt (ots)

Ein 12 Jahre altes, radfahrendes Kind ist am Dienstagvormittag mit einem Motorradfahrer zusammenprallt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Eine ärztliche Versorgung des Jungen an der Unfallstelle war jedoch nicht notwendig. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 12-Jährige entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg entlang der Kehler Straße unterwegs, als er gegen 11:20 Uhr mit dem von einem Tankstellengelände ausfahrenden Biker kollidierte. Ob die Bremsen am Fahrrad des Kindes ordnungsmäßig intakt waren, muss noch geprüft werden. Der 30 Jahre alte Suzuki-Lenker kam ohne Blessuren davon; an seiner Maschine dürfte ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein.

