Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer liefert sich spektakuläre Verfolgungsjagd mit Zivilfahndern

Polizei sucht Zeugen (23.06.2021)

Tuningen (ots)

Zwei Verletzte, Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, mehrere gefährdete Verkehrsteilnehmer und ein Drogenfund sind die Bilanz nach einer spektakulären Verfolgungsjagd, die sich ein Autofahrer mit einer Zivilstreife des Zolls am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn 81 lieferte. Zwei Fahnder wollten auf Höhe des Parkplatzes "Räthisgraben" einen 28-Jährigen kontrollieren, der in einem schwarzen VW Golf mit Berliner Kennzeichen fuhr. Dieser entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart. Dabei überholte er mehrfach rechts, benutze zeitweise den Standstreifen und verursachte durch seine rücksichtlose Fahrweise beinahe mehrere Unfälle. Der Raser verließ die A 81 an der Anschlussstelle Tuningen und raste unter rücksichtloser Missachtung der Verkehrsregeln weiter über die Bundesstraße 523 in Richtung Schwenningen. Auf Höhe Mühlhausen verursachte der Mann durch eine gefährliche Bremsaktion einen Unfall mit dem verfolgenden Zivilauto. Dadurch kamen beide Autos von der Straße ab und auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der 28-Jährige flüchtete zu Fuß weiter. Obwohl beide Zollbeamten durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten, konnten sie den Flüchtigen stellen und vorläufig festnehmen. In seinem Auto fanden die Ermittler Drogen, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die der Raser bei seiner riskanten Flucht mit seinem VW Golf gefährdet hat. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern, Telefon 0741 34879-0, zu melden.

