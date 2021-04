Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbrüche in vier Boote

Greifswald (ots)

Am gestrigen Tag (20. April 2021) wurden der Greifswalder Polizei gleich vier Einbruchsdiebstähle in Boote gemeldet. Ein Einbruch ereignete sich in der Zeit vom 18. April, ca. 14.00 Uhr, bis zum 20. April, 11.15 Uhr, an einem Schiff an der Hafenstraße in Greifswald. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schiffsinneren und entwendeten Werkzeug, elektrische Geräte und verschiedene Einrichtungsgegenstände im Gesamtwert von etwa 800 Euro. Daneben entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Im Rahmen der weiteren Tatortarbeit und Befragung umliegender Schiffseigentümer wurde zudem bekannt, dass aus einem weiteren Schiff eine Rettungsinsel im Wert von 1.600 Euro gestohlen worden ist. Zur Tatzeit können keine genauen Angaben gemacht werden. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich im Laufe der vergangenen fünf Wochen.

Wenig später wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in eine Segelyacht in Gristow am Hafen gemeldet. Hier sind unbekannte Täter in der Zeit vom 19. April, 19.30 Uhr, bis zum 20. April 2021, 12.50 Uhr, in die Yacht gestiegen, verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro und entwendeten elektronische Geräte im Wert von etwa 500 Euro. Auch in Gristow wurde während der Anzeigenaufnahme vor Ort bekannt, dass die Täter in ein weiteres Boot, welches mit einem Trailer auf dem Land stand, gestiegen sind. Aus dem Motorboot wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts gestohlen

In allen Fällen hat der Kriminaldauerdienst die Tatortarbeit übernommen und Spuren gesichert. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell