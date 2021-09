Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchte Vergewaltigung auf dem Beethovenplatz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, um 19:45 Uhr, war eine 20-jährige Frau aus Pirmasens auf dem Beethovenplatz zu Fuß unterwegs zu ihrem Auto. Plötzlich wurde sie unerwartet von hinten von einer mutmaßlich männlichen Person gepackt. Der Täter drückte die Frau nach unten und versuchte wohl, ihre Hose zu öffnen. Als die Frau um Hilfe schrie, würgte sie der Täter. Dennoch wurde ein Paar auf das Geschehen aufmerksam. Die beiden hatten einen Hund dabei und waren zwischen 40 und 50 Jahre alt. Der Mann machte sich akustisch bemerkbar und eilte zu Hilfe. Der Täter ließ daraufhin von seinem Opfer ab und flüchtete. Nachdem das Opfer angab, keine weitere Hilfe zu benötigen, verließ das Paar unerkannt die Örtlichkeit. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Da sich der Täter hinter dem Opfer befand, liegt nur eine vage Beschreibung vor: Lange Hose, dunkler Kapuzenpullover, Kapuze komplett ins Gesicht gezogen, größer als 1,72m. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles. Insbesondere die Aussagen des beschriebenen Paares wären sehr wichtig. Bitte an die Polizei Pirmasens, Telefonnummer 06331/520-0, oder per eMail, kipirmasens@polizei.rlp.de, wenden. pdps

