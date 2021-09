Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens und Münchweiler (ots)

Am Montag, um 12:45 Uhr beobachtete ein Zeuge eine Unfallflucht in der Kronenstraße in Pirmasens. In Höhe Hausnummer 31 touchierte ein zu dicht vorbeifahrender, silberner A-Klasse Mercedes den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Beim verursachenden Mercedes wurde das Teilkennzeichen "PS -A ..." abgelesen. Die Fahrerin des A-Klasse kam aus Richtung Berliner Ring und fuhr in Richtung Bitscher Straße.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich in Münchweiler in der Pirmasenser Straße. Am Montag, um 10:45 Uhr, fuhr ein dunkler Kombi mit der möglichen Kennzeichenkombination "PS-D...." in Richtung Ortsausgang. Am rechten Fahrbahnrand wurden Laubarbeiten durchgeführt. Beim Passieren eines 29-jährigen Arbeiters wurde dieser von dem rechten Außenspiegel des Kombis am Ellenbogen gestreift und dabei leicht verletzt. Der Kombi setzte unbeeindruckt seine Fahrt in gleichbleibendem Tempo fort. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell