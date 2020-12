Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim - Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall - Unfallschaden von ca. 8.000 Euro

SinsheimSinsheim (ots)

Am 31.12.2020, um 11.49 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau mit ihrem Audi A1 die B 39 von Steinsfurt kommend in Richtung Kirchardt. Eine 79-jährige Frau fuhr mit ihrem VW Golf die L 592 von Reihen in Richtung B 39. An der Einmündung nach Steinsfurt hielt sie zunächst an der Haltelinie des dortigen Stoppschildes. Dann fuhr sie an die Einmündung zur B 39, beschleunigte und wollte nach links in Richtung Steinsfurt abbiegen. Dabei übersah sie aus bislang unbekannten Gründen das Fahrzeug der 54-Jährigen, wodurch die Fahrzeuge kollidierten. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt, aber vorsorglich in das Klinikum Sinsheim verbracht. Am VW entstand ein Schaden von 3.000 Euro, am Audi ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehren von Steinsfurt und Reihen waren mit jeweils 12 Mann vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Einmündungsbereich der B 39 / L 592 musste aufgrund der herumliegenden Fahrzeugteile für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht.

