Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

MannheimMannheim (ots)

Weil sie ohne Licht mit ihrem E-Scooter im Dornheimer Ring unterwegs war, wurde am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr eine 21-jährige Mannheimerin von der Polizei kontrolliert. Sie versuchte zwar zunächst der Kontrolle zu entgehen, in dem sie über einen Fußweg flüchtete, konnte aber schließlich in der Wormser Staße gestoppt werden. Bei der Kontrolle ermittelten die Beamten schließlich einen Alkoholwert von über 1,5 Promille, weshalb die 21-jährige mit auf die Wache musste, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

