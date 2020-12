Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall - Unfallschaden von ca. 20.000 Euro

HeidelbergHeidelberg (ots)

Ein 42-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Astra am 31.12.2020, um 10.43 Uhr, die L 598 von Sandhausen in Richtung Heidelberg. An der Kreuzung zur L 600 (Leimener Weg) übersah er das Rotlicht an der dortigen LZA. Hierdurch kam es zur Kollision mit dem VW T5 eines 28-Jährigen, der von Bruchhausen kommend die Kreuzung in Richtung Leimen bei Grünlicht überqueren wollte. Der Unfallverursacher wurde verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus abtransportiert, der 28-Jährige blieb unverletzt. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, der Schaden am VW wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle umgeleitet, so dass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Berthold Kullik, PvD

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell